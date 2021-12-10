مايان السيد تسلط الضوء على «ذوي الهمم» في حكاية «حلم حياتي»..وهذا موعد عرضها

/665279/مايان-السيد-تسلط-الضوء-على-ذوي-الهمم-في-حكاية-حلم-حياتيوهذا-موعد-عرضها

تستعد فضائية DMC، لعرض حكاية جديدة من مسلسل «إلا أنا» والتي من المقرر أن تخوض بطولتها الفنانة الشابة مايان السيد، تحت عنوان «حلم حياتي»

دوت الخليجيرصد مواعيد عرض حكاية حلم حياتي لمايان السيد

وتدور الحكاية حول "خديجة" فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة لديها حلم تتمنى تحقيقه لكن تواجهها الكثير من الأزمات.

ويسلط المسلسل الضوء على الأسرة وكيفية تعاملهم مع حالة "خديجة" والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها.

قضية مايان السيد خلال حكاية حلم حياتي

وتظهر مايان السيد في الحكاية في شخصية فتاة من ذوي القدرات الخاصة، ليس لديها قدرة على التواصل والتفاعل مع الأشخاص من حولها، تحاول التكيف لكن تواجهها عقبات كثيرة، وتحلم مايان والتي تجسد شخصية «خديجة» بأن تصبح ممثلة مثل شادية، تحفظ أغانيها وأفلامها، لكن حالتها وعدم قدرتها على التواصل مع الآخرين يضعها في مواقف صعبة.

مواعيد عرض حكاية حلم حياتي

وتعرض حكاية «حلم حياتي»بداية من يوم الأحد المقبل الموافق ١٢ من شهر ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

مايان السيد تتعرض التنمر

وكانت تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد مؤشرات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل الشهير، بعدما خرجت عن صمتها لعرب عن استيائها من منتقدي وضعيتها المثيرة التي تتخذها في كثير من صورها وهي تعمد إظهار إبطها.

وأتى رد الفنانة مايان السيد مخالفا لجميع التوقعات إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، : “انا حرة، ارفع دراعي انزل دراعي. انا حرة. انا مليش دعوة بعقدكوا و مليش دعوة ب تريقتكوا و مليش دعوة ب تفكيركوا الجنسي ب "باطي" ربنا يشفي. كان لازم ارد”.

وبعدها بدقائق شن الجمهور هجوم عنيق على الفنانة من خلال خاصية التعليقات، اذ جاءت على النحو الأتي: “هي مين دي”، “يلا ياجماعة نسيب مشاكلنا في الحياة ونركز في باط الفنانة”، وغيرها من التعليقات المسيئة لـ مايان السيد.

مايان السيد تنظر عرض فيلم المحكمة

وفي سياق أخر، تستعد السينمات المصرية لإستقبال فيلم «المحكمة» لـ مايان السيد بداية من يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ديسمبر المقبل، والتي تؤدي من خلالها شخصية منى، الذي تدور أحداثه فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.