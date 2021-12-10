محافظة الجيزة تزيل تعديات على كورنيش النيل

وقد تمكنت محافظة الجيزة من ضبط حالات تعدٍ على النيل من قبل عائمات بحى شمال الجيزة، تم إزالتها على الفور، وذلك فى إطار حملة الـ 18 يومًا لإزالة التعديات.
كما تمكنت محافظة الجيزة من خلال حى شمال من ضبط محاولة تحويل وحدات سكنيه إلى الغرض الإدارى، إذ قام مالك وحدة سكنية بهدم حوائط بالشقة ملكه، تمهيدا لتحويلها إلى مركز صحى بدون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وعلى الفور قامت أجهزة الحى الميدانية بالتوجه للموقع وضبط المخالف وتحويله إلى النيابة العامة.
كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى بولاق الدكرور بإزالة مخالفات بناء الدور الثانى فوق الأرضى بعقار بشارع سعيد الفيوم من شارع العمدة صفط اللبن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
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