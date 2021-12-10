جدة - نرمين السيد - نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بعنوان التغير وتطوير الذات بمؤسسة رعاية وتأهيل المكفوفين بالورق بسيدى سالم، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وبحضور إبراهيم محمد مدير النادى، كمال إسماعيل مدير المؤسسة وذلك تحت رعاية الدكتورة والدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن وعضو المجلس القومى للمرأة.





تحدثت ماجدة عم، عن التغيير وكيفية تطوير الذات والانتقال من الوضع الراهن الذى يشكل مشكلة إلى الوضع المرغوب الذى يعتبر الحل والتدخل المقصود والمخطط لإحداث النمو والانتقال من وضع قائم بالفعل الى وضع مستهدف فى اطار رؤية واضحة والتغير فى الأفكار والعادات وقدرات الأفراد والقيم والعمل الى الافضل. أوضحت عمر، أن مصر شهدت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد اهتماما كبيرا فى مجال الاهتمام وتقديم الرعاية والدعم اللازم للأشخاص ذوى القدرات الخاصة وتأكيد الرئيس فى أكثر من مناسبة على دعمه لهم وأنهم شريك أساسى فى الوطن وتقدير واعتزاز الدولة والمجتمع لهم. وأشارت إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية استكمالا لاهتمام الدولة بذوى القدرات الخاصة، واحترام حقوقهم، وإتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبات المشاركة فى المجتمع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تضامن كفر الشيخ تدشن ندوة التغير وتطوير الذات بمؤسسة رعاية وتأهيل المكفوفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.