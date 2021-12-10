أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد بدرجات الحرارة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وأن يسود ليلا طقس بارد على كل الأنحاء.





وبحسب بيان للهيئة، اليوم، توقع الخبراء شبورة مائية (5 ص:7ص) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب والشلاتين على فترات متقطعة (20% تقريبا)، وأن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

الإسكندرية 23 14

وادى النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 21 09

سيوة 20 10

بورسعيد 23 13

دمياط 23 12

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 14

العريش 23 12

رفح 23 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 20 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 25 13

بنى سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 27 11

قنا 28 12

الأقصر 28 13

أسوان 30 14

إدفو 30 13

أبو سمبل 29 12

الوادى الجديد 28 09

الشلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15

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