أطفال وكبار بلامأوى بالإسكندرية ينقذ مشردا بسيدى بشر

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وعلى الفور تحرك الفريق وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن يدعى "إ.ع ٤٢ عاما"، ومهنته من واقع البطاقة "محام"، ويعيش وسط أسرة ميسورة تزوج وأنجب طفلين وتدهورت حالته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات وانفصل عن زوجته وترك المنزل منذ 6 سنوات، ويعانى من التهابات جلدية شديدة ومشاكل فى قدميه.
وعلى الفور وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تم نقله لمستشفى أبو قير العام لاتخاذ الإجراءات وتم مقابلة مدير المستشفى لأخذ موافقة على حجزه هناك وبالفعل تم حجزه وسيتم إجراء الفحوصات اللازمة وتم توفير ملابس وسيتم متابعة الفريق للحالة بالمستشفى.
وسيقوم الفريق بتوفير دار رعاية بعد تماثله للشفاء بالتعاون مع الفريق المحلى بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، كما سيتم التواصل مع أسرته فى القاهرة لبحث إمكانية عودته مرة أخرى لهم.
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