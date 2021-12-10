الصحة: إرسال قافلة طبية إلى جنوب السودان لدعمها فى مواجهة السيول والفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إرسال قافلة طبية إلى دولة جنوب السودان، لتقديم الخدمات الإغاثية فى مختلف التخصصات للأشقاء بجنوب السودان المتضررين من تداعيات أثار السيول والفضيانات التى تجتاح البلاد.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن القافلة تأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية فى الدول الأفريقية الشقيقة، ومساندتها فى أوقات الأزمات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية، أن القافلة انطلقت من القاهرة يوم الأربعاء الماضى ويستمر عملها فى تقديم الخدمات الطبية للأشقاء بمدينة "جوبا" بدولة جنوب السودان لمدة 10 أيام، مضيفًا أن القافلة تضم أطباء واستشاريين فى تخصصات (الباطنة، الصدر، الحميات، الأمراض المتوطنة، الأطفال).

وذكر "جاد" أنه من المقرر إرسال قافلة طبية أخرى مماثلة إلى ولاية "جونجلى"، بدولة جنوب السودان، أوائل شهر يناير المقبل، تضم مختلف التخصصات لتقديم الدعم الطبى لمواطنى الدولة الشقيقة بالتزامن مع موجة السيول والفيضانات التى تشهدها البلاد.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار الجسر الجوى بين دولتى مصر وجنوب السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة جنوب السودان لتلبية أى احتياجات دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة.