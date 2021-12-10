وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن القافلة تأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية فى الدول الأفريقية الشقيقة، ومساندتها فى أوقات الأزمات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية، أن القافلة انطلقت من القاهرة يوم الأربعاء الماضى ويستمر عملها فى تقديم الخدمات الطبية للأشقاء بمدينة "جوبا" بدولة جنوب السودان لمدة 10 أيام، مضيفًا أن القافلة تضم أطباء واستشاريين فى تخصصات (الباطنة، الصدر، الحميات، الأمراض المتوطنة، الأطفال).
وذكر "جاد" أنه من المقرر إرسال قافلة طبية أخرى مماثلة إلى ولاية "جونجلى"، بدولة جنوب السودان، أوائل شهر يناير المقبل، تضم مختلف التخصصات لتقديم الدعم الطبى لمواطنى الدولة الشقيقة بالتزامن مع موجة السيول والفيضانات التى تشهدها البلاد.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار الجسر الجوى بين دولتى مصر وجنوب السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة جنوب السودان لتلبية أى احتياجات دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: إرسال قافلة طبية إلى جنوب السودان لدعمها فى مواجهة السيول والفيضانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.