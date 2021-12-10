وزير الإنتاج الحربى: الدولة مهتمة بالتوسع فى جذب المزيد من الاستثمارات

جدة - نرمين السيد - بحث المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع السفير باسل صلاح السفير المصرى ببلجراد عاصمة صربيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.





وأوضح الوزير مرسى أن هذا اللقاء يأتى بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربى بالسوق الصربية لدعم الصادرات المصرية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التى تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، ودفع فرص إقامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كلا الطرفين، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بالتوسع فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات.

وأعرب عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية للشركات الصربية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التى تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، مضيفاً أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.

وأثنى وزير الدولة للإنتاج الحربى على مشاركة عدد من الشركات الصربية بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذى تم إقامته بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 والذى ضم ما يقرب من (400) شركة من حوالى (42) دولة حول العالم مما يعكس مكانة مصر بين هذه الدول.

كما تناول اللقاء موضوعات التعاون القائمة بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الصربية بغرض التأكيد على هذا التعاون والسعى نحو خلق فرص جديدة للتعاون المستقبلى.

من جانبه أشاد السفير باسل صلاح سفير مصر لدى صربيا بدور وزارة الإنتاج الحربى، التى تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدنى وصولاً للتصدير للخارج.

وأكد السفير على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعى إلى تذليل أى تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التى تجمع الشعبين المصرى والصربى وهو ما يعطى دفعة قوية للسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصربية، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال فى صربيا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التى يمكن التعاون فى تنفيذها.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، على عمق العلاقات التى تربط بين الجانبين فى مختلف المجالات، لافتاً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربى على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الصربية فى مجالات التصنيع المختلفة والعمل على توطين تلك التكنولوجيات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة وهو ما يأتى تنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لامتلاك القدرة فى مختلف المجالات.