ملعب أحمد بن على يستضيف نهائى السوبر الأفريقي واللقاء فى السادسة مساء

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " أن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي ستجري على ملعب أحمد بن علي الخاص بنادي الريان في قطر والتي من المقرر إقامتها في 22 ديسمبر الجاري.

وقال الكاف إن إقامة سوبر الأهلي والرجاء على هذا الملعب يأتي بسبب الإقبال الجماهيري الكبير لحضور المباراة فى تمام السادسة مساء بتوقيقت القاهرة.

كانت تقارير صحفية مغربية كشفت عن استقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اسناد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي المقرر إقامتها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر إلى الحكم جان جاك ندالا المنتمي للكونغو الديمقراطية.

وقالت صحيفة "هيسبورت المغربية " إن ندالا أدار مباراتين للأهلي في دوري أبطال إفريقيا، تعادل المارد الأحمر في الأولى ضد بلاتينوم وفاز في الثانية بهدفين دون رد أمام ماميلودي صنداونز في فبراير 2020 .

وأضافت أنه كان حكما للقاء أنجولا ومصر في 12 نوفمبر الماضي حين تعادلا بهدفين لكل فريق في تصفيات كأس العالم ، كما أسند إلى الحكم الكونغولي مباراتين في كأس إفريقيا 2019 في البطولة التي استضافتها مصر ، وكانت بين مالي وموريتانيا وفازت مالي بأربعة أهداف مقابل هدف وفي الثانية تفوق المغرب على جنوب إفريقيا بهدف.

موعد سفر الأهلي إلى قطر

وأعلن الأهلي أن فريق الكرة سيُسافر إلى قطر يوم 15 ديسمبر الجاري من أجل خوض معسكر تدريبي هناك قبل خوض بطولة السوبر الأفريقي على أن تعود البعثة يوم 23 من الشهر ذاته.

ويبحث الأهلي حالياً موقف المُصابين في الفريق خاصة بعدما تعرض ثلاثة من لاعبي الأهلي للإصابة في بطولة كأس العرب المقامة حالياً بقطر حيث أُصيب أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة مع منتخب مصر فيما أُصيب على معلول مع منتخب مصر.

ويدرس الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى بالتشاور مع إدارة القلعة الحمراء فكرة حضور نهائى كأس العرب فى الملعب والمقرر له 18 ديسمبر الجارى وذلك لمساندة منتخب مصر من أرض الملعب حال صعوده للمباراة النهائية للبطولة لاسيما أن المارد الاحمر سيسافر للدوحة 15 ديسمبر الجاري استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي التى تم إخطار النادى الأحمر بموعدها الرسمي وهو 22 ديسمبر الجاري بدولة قطر.

وسيجري السوبر الإفريقي في الدوحة للمرة الرابعة على التوالي ، وفي 2019 تفوق الرجاء على الترجي، وفي 2020 خسر الترجي ضد الزمالك.