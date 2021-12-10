فى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. السيدة انتصار السيسي: الدولة حققت حياة كريمة للمواطنين

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قالت السيدة انتصار السيسي:” يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يأتي ليؤكد أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات”.
دوت الخليج
السيدة انتصار السيسي: الدولة استطاعت ترسيخ أهم مبادئ حقوق الإنسان
وتابعت السيدة انتصار السيسي، فى منشور لها:” قد استطاعت دولتنا خلال الفترة الأخيرة في ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما.
وتحل اليوم مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث يحتفل بها العالم سنويًّا في 10 ديسمبر من كل عام، والذى تقرر اختياره من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في العاشر من ديسمبر عام 1948، عندما تبنت الجمعية الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي الأول لحقوق الإنسان وواحد من الانجازات الكبرى للأمم المتحدة.
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
هذا وتأسس يوم حقوق الإنسان رسميًّا في الاجتماع رقم 317 للجمعية العامة في الرابع من ديسمبر 1950، عندما أعلنت الجمعية العامة عن القرار رقم 423(V)، بدعوة جميع أعضاء الدول والمنظَّمات الأخرى ذات الصلة للاحتفال باليوم الذي رأوا أنه مناسب.
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