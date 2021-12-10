/665290/أوقاف-قنا-تفتتح-أعمال-إحلال-وتجديد-٥-مساجد-بمركزى-أبوتشت-ودشنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الأوقاف، إفتتحت اليوم الجمعة عدد ٥ مساجد بمركزى أبوتشت ودشنا، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والترميم التي تمت بهم بتكلفة مليون و ٩٥٠ الف جنيه ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتطوير المساجد القائمة وتوفير كافة سبل الراحة لمرتادى تلك المساجد خلال آدائهم للشعائر الدينية، بمشاركة الأهالى بالجهود الذاتية .

أوقاف قنا تفتتح أعمال إحلال وتجديد ٥ مساجد بمركزى أبوتشت ودشنا

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية، مشيرا إلى إن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة.

وأضاف فضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن المساجد التى تم إحلالها وتجديدها وصيانتها منها ٤ مساجد بمركز أبوتشت هى " مسجد الرحمة بقرية الأوسط سمهود بتكلفة مليون جنيه ، و مسجد الشهيد احمد السمان بنجع حمد بتكلفة ٣٥٠ ألف جنيه ، ومسجد أبوبكر الصديق بقرية الشقيفى بتكلفة ١٥٠ ألف جنيه ، ومسجد آل المعيصرة بنجع المعيصرة بتكلفة ١٥٠ ألف جنيه " ، بالإضافة إلى مسجد الرحمن بقرية نجع عزوز بمركز دشنا بتكلفة ٣٠٠ ألف جنيه ، لافتا إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عددا من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعا ، وذلك بدعم من وزارة الأوقاف بالإضافة إلي الجهود الذاتية من المواطنين .