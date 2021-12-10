/665292/افتتاح-3-مساجد-جديدة-بتكلفة-4-مليون-و-100-ألف-جنيه-بنطاق-3-مراكز-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 4 مليون و 100 ألف جنيه بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

مشيراً انه منذ عام 2018 م وحتي الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 310 مسجد بتكلفة تجاوزت 425 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال أداء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد بالتزامن مع افتتاح عدد 3 مساجد جديدة بمراكز كوم حماده و شبراخيت و الدلنجات بتكلفه إجمالية بلغت 4 مليون و 100 ألف جنيه وتلك المساجد هى: مسجد الحساينة بقرية دميتوه بكوم حماده تنفيذ وزارة الأوقاف على مساحة 173 م بتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنيه.

بالإضافة إلى افتتاح مسجد الإيمان بقرية محلة نصر بشبراخيت والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 275 م بتكلفة إجمالية مليون و 700 ألف جنيه، ومسجد القنيشات الكبرى بقرية البستان بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 207 م بتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان" مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية" أن الفساد ظاهرة سلبية تهدر طاقات الأفراد والدول وتقف عقبة في سبيل البناء والتنمية لذلك جاءت الشرائع السماوية متفقة على التحذير من الفساد بكل صوره وأشكاله.