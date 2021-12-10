رسمياً: الاتحاد الأفريقي يعلن عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بكأس السوبر الأفريقي

/665285/رسميا-الاتحاد-الأفريقي-يعلن-عن-موعد-مباراة-الأهلي-والرجاء-المغربي-بكأس-السوبر-الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي عن تفاصيل وموعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصبح رسمياً إقامة المباراة في موعد يوم 22 ديسمبر الجاري بقطر، ولن يتم تأجيل اللقاء كما طلب النادي المغربي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب ستاد أحمد بن علي والذي سوف تقام عليها مباريات كاس العالم المقبلة.

يذكر أن نادي الرجاء المغربي كان قد طلب تأجيل اللقاء بسبب إغلاق الطيران الخارجي في المغرب ولكن رفض الاتحاد الأفريقي هذا الطلب، وأكد على ضرورة لعب المباراة في موعدها نظراً لاذحام الأجندة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

توقيت مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم 22 ديسمبر المقبل الموعد النهائي لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي.

وتقام المباراة بشكل رسمي بالمغرب، وعلى ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في تمام السادسة مساء.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التواجد كرئيس لبعثة الفريق خلال مباراة السوبر الأفريقي بشكل رسمي.

كأس السوبر الأفريقي

وكان نادي الرجاء المغربي طلب تأجيل اللقاء بسبب ظروف الطيران ولكن تم رفض هذا المقترح من جانب الاتحاد الأفريقي.

ملف طبي شامل للاعبي الأهلي استعدادًا للسوبر الإفريقي ومونديال الأندية ‏

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتهاء‏ من تجهيز الملف الطبي الشامل للاعبي الأهلي استعدادا لبطولتي كأس السوبر الإفريقي المقرر ‏اقامتها يوم 22 ديسمبر الجاري والتي يلعب فيها الفريق أمام الرجاء المغربي بطل ‏الكونفدرالية، وكأس العالم للأندية الذي سيقام في فبراير المقبل.‏

وقال أبوعبلة إن جميع التحاليل والفحوصات الطبية للاعبي الأهلي الخاصة بالقلب والتنفس ‏والصدر وجميع التحاليل المطلوبة في الملف الطبي الشامل جاءت سليمة لجميع اللاعبين.‏

ويستعد الأهلي لمباراة الرجاء المغربي حيث يخوض تدريباته على ملعب التتش والتي تشتمل ‏على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر منتصف الشهر الجاري لمواجهة الرجاء المغربي على كأس ‏السوبر ويرأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس القعلة الحمرءا .‏

وتوج الأهلي بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر.‏ ويبحث الأهلي عن إضافة لقب إفريقي جديد عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة ‏الكونفدرالية على كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.‏

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".