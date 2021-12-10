رمضان صبحي يتعرض لأزمة كبيرة.. وفرحة جماهير الأهلي «صور»

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تعرض حساب رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر، عبر انستجرام للسرقة صباح اليوم، ولم يتم معرفة صاحب هذا الفعل حتى الأن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب سارق الحساب عبر ستور انستجرام الخاص برمضان صبحي "الأكاونت خلاص بقى بتاعنا ومحدش هيعرف يعمل حاجة.. إجهزوا للي جاي".

ويتواجد رمضان صبحي حاليا بالإمارات، مع فريق بيراميدز خلال المعسكر التحضيري لعودة بطولة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك ردود أفعال عبر السوشيال ميديا أن من قام بسرقة الحساب ينتمي للنادي الأهلي، وذلك رداً على رحيل اللاعب عن الفريق الموسم الماضي.

رسمياً: الاتحاد الأفريقي يعلن عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بكأس السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي عن تفاصيل وموعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.

وأصبح رسمياً إقامة المباراة في موعد يوم 22 ديسمبر الجاري بقطر، ولن يتم تأجيل اللقاء كما طلب النادي المغربي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب ستاد أحمد بن علي والذي سوف تقام عليها مباريات كاس العالم المقبلة.

يذكر أن نادي الرجاء المغربي كان قد طلب تأجيل اللقاء بسبب إغلاق الطيران الخارجي في المغرب ولكن رفض الاتحاد الأفريقي هذا الطلب، وأكد على ضرورة لعب المباراة في موعدها نظراً لاذحام الأجندة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

توقيت مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم 22 ديسمبر المقبل الموعد النهائي لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي.

وتقام المباراة بشكل رسمي بالمغرب، وعلى ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في تمام السادسة مساء.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التواجد كرئيس لبعثة الفريق خلال مباراة السوبر الأفريقي بشكل رسمي.