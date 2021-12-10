اليوم..حسن الرداد يعود من جديد خلال مسلسل «خارج السيطرة»

/665288/اليومحسن-الرداد-يعود-من-جديد--خلال-مسلسل-خارج-السيطرة

شهدت الفترة الماضية حالة من الخمول الفني على أسرة الفنان سمير غانم بسبب رحيلة هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، في شهور متتالية من نفس العام، وكان من بينهم الفنان حسن الرداد، والذي اختفى عن الأنظار لفترة خاصة بعد وفاة. والدته هو الآخر.

دوت الخليجيرصد عود فنية جديدة لحسن الرداد

ولكن حان الوقت الرداد لتخطي هذه الأزمة، والخروج من الحالة النفسية التي أصابته على فترات متتالية، فقررت منصة شاهد vip الإلكتورنية، عرض أولى حلقات مسلسله الجديد «خارج السيطرة»، بداية من اليوم الجمعة.

ويعد مسلسل «خارج السيطرو» بطولة حسن الرداد وفتحى عبد الوهاب وسوسن بدر وحنان مطاوع ونور إيهاب ومحود حجازى وميس حمدان.

قصة مسلسل خارج السيطرة

مسلسل «خارج السيطرة» إخراج أحمد خالد، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي into the dark، وتدور أحداثه في 10 حكايات، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة في إطار من الرعب، ويتولى إخراج أغلب الحكايات أحمد خالد.

ويتناول قصة مجموعة من الشباب يقيمون في قصر، ويلعبون لعبة تتسبب في مواجهتهم لأمور غريبة.

من جانبه حرص النجم المصري حسن الرداد على تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيدها الوطنى الـ 50

احتفال حسن الرداد بالعيد الوطني لدولة الإمارات

وكتب الرداد، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للمدونات الصغيرة «تويتر»: "كل عام ودولة الإمارات العربية الشقيقة بألف خير بمناسبة العيد الوطنى الخمسين، هتف الشعب ونادا قد بنينا الاتحادا".

حسن الرداد يعرب عن اشتياقه لدلال عبد العزيز

وأعرب النجم حسن الرداد عن اشتياقه وافتقاده لحماته النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرًا إلى أنها المنبع الأساسي للضحك والبهجة.

نشر الرداد مقطع فيديو لدلال عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وهي بإحدى مشاهدها الكوميدية بمسلسل «سابع جار».

وعلق حسن الرداد على الفيديو متأثرًا: "حبيبتي الله يرحمها كانت ضحكتها حلوة وكريزة الضحك بتجليها في اي وقت.. كويس أن الممثلين فضلوا مكملين".

حسن الرداد يتسلم جائزة سمير غانم ودلال عبد العزيز بكلمة مؤثرة

هذا وقد تسلم الفنان حسن الرداد، تكريم الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز في مهرجان الفضائيات العربية بدورته ال 12، نيابة عن بناتهما الفنانة دنيا وإيمي.