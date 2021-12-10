«بمفاجأته لها»..عمر كمال يواصل إثارة الجدل حول علاقته بشيماء المغربي

/665294/بمفاجأته-لهاعمر-كمال-يواصل-إثارة-الجدل-حول-علاقته-بشيماء-المغربي

يواصل الفنان عمر كمال إثارة الجدل حول علاقته بالفنانة المصرية شيماء المغربي والتي بدأها منذ أيام بصور يظهران بيها بملابس العرس والدبل، وصولا إلى مفاجأتها بصورتهما في وسط النيل.

دوت الخليج يرصد مفاجأة عمر كمال بشيماء المغربي

وشارك عمر كمال الجمهور منذ قليل، فيديو يجمعه بالفنان شيماء المغربي، يظهران من خلاله في محاولة من عمر كمال أن يفاجئ الفنانة بوضع صورتهما معا في وسط النيل، والجمهور يلتف حوله هاتفا بالمباركات لعمر كمال والمغربي.

جاء ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق كمال على الفيديو قائلا: «إنتي قلبي والله».

عمر كمال يثير الجدل بصورة مع شيماء مغربي

وكان شارك مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة مع إحدى المطربات تدعى شيماء مغربى، أثارت حيرة وتساؤلات عدد كبير من الجمهور.

وظهر عمر كمال خلال الصورة، مرتدي بدلة بيضاء وبجانبه الفنانة شيماء مغربي بفستان زفاف، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «مفيش مبروك»، لتعيد شيماء مغربي هذا الأمر عبر حسابها وتعلق: «انت قلبي».

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل، هل هذا عمل جديد يجمع عمر كمال بهذه المغنية ، أم أنها يمهد لوجود علاقة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

حقيقة ارتباط عمر كمال بشيماء المغربي

ورد عمر كمال على سؤال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» والذي جاء على النحو الآتي: «صورتك مع شيماء المغربي دي خطوبة ولا اي»، ليرفض عمر كمال توضيح اي تفاصيل، فقال: «انتظروا يوم 15سبتمبر هيبقى في مفاجأة حلو اووي اووي»، ليمازحه أحمد موسى قائلا: «نقولك مبروك على العروسة مقدما».

معلومات حول شيماء المغربي

وتصدرت المطربة شيماء المغربي، مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير، بعدما نشر مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، صورة تجمعهما في إشارة منه أن تم عقد قرانهما.

شيماء المغربي، مطربة تبلغ من العمر 20 عاما، اكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر الست سنوات، وغنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر ال٩ سنوات.

شاركت من قبل ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، وتعد أخر أعمالها مهرجان «فينك يا راحة» الذي صورته على طريقة «الفيديو كليب».