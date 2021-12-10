/665295/أيمن-أبو-العلا-بـاليوم-العالمى-لحقوق-الإنسانمصر-قدمت-الكثير-ولاتزال-جهود-التنمية-متواصلة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به لدى الدول التى تمر بظروف مشابهة. بها بملف حقوق الإنسان على مدار الفترة الماضية، مؤكدا على أنه حققت طفرة غير مسبوقة في إطار تنفيذ عملية تنموية متكاملة، وظروف استثنائية مرت بها البلا

دوت الخليج

وأوضح "أبو العلا"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن أهم ما يميز النظرة المصرية للملف الحقوقي أنها جاءت شاملة، ولم تخضع للابتزازات التى كان هدفها تعطيل تنفيذ القانون بحجة مراعاة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إنفاذ القانون ضد جماعات الإرهاب، كان جزءا من الحفاظ على حقوق المجتمع فضلا عن حق كل مواطن في الحياة .

وأشار أبو العلا، إلى أن هناك تقدم كبير في أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا والأولى بالرعاية، حيث لفت إلى أن منظومة القوانين والتشريعات المصرية تضم الآن قوانين لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحماية المرأة من التحرش، وتشديد تجريم ختان الإناث، بالاضافة إلى ضمان التمثيل السياسى للشباب والمرأة والأقباط وذوى الإعاقة.

أيمن أبو العلا بـ"اليوم العالمى لحقوق الإنسان":مصر قدمت الكثير ..ولاتزال جهود التنمية متواصلة

ولفت أبو العلا، إلى أن استراتيجية العملية التنموية فى مصر، كانت تهدف فى الأساس إلى حماية وصيانة حقوق الفئات الأولى بالرعاية فى الحياة الكريمة الآمنة، وأن مصر من حقها أن تفخر بما حققته من إنجازات.