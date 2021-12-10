إنفوجراف.. 9 قرارات هامة أبرز حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من4 حتى 10 ديسمبر 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.





وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وذلك بهدف تغليظ العقوبات التى أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفى جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة فى حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق فى حالة العود وهى غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولى أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعى، حيث أجاز التعديل التخصيص فى جزء من الأراضى المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمى، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام.

كما تضمنت القرارات، وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار فيما يتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والتى تقدم الحكومة الصينية بموجبها منحة لا ترد إلى الحكومة المصرية بمبلغ قدره 400 مليون يوان صينى، بحيث تستخدم فى تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022، فى حين تمت الموافقة على إسناد 300 ألف وحدة سكنية إلى "شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعى ودار مصر" وذلك لاستكمال أعمال النظافة والصيانة لوحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات، كما تمت الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر فى تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، بالإضافة إلى الموافقة على تقديم حوافز لمستثمرى المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً بمحافظات الجمهورية، حيث تضمنت الحوافز، للمجمعات فى محافظات جنوب الصعيد (المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان)، منح فترة سماح من القيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد سيادته الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث شدد على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوسع فى توزيع اللقاحات، كما تمت الموافقة على السماح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وبذات الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن اجتماع مع ممثلى تحالف الشركات الأمريكية الفائز بمشروع تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، حيث أكد أن المجمع يعد أول نموذج لإعادة استغلال المبانى الحكومية بشكل عصرى يثرى قيمتها ويزيد عوائدها، كما ترأس الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل نتائج زيارة رئيس حكومة مملكة إسبانيا للقاهرة، وفعالية "قادرون باختلاف"، وآخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائى لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات، بالإضافة إلى الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث أشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من رئيس الجمهورية بالإعداد لهذا المؤتمر على أعلى مستوى، لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض التقرير المقدم من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تمت الاستجابة لـ 521 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى ومكتب خدمة المواطنين، فى حين شهد سيادته مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الأمريكى الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، حيث جاء فوز التحالف الأمريكى بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء متخصصين فى إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، بالإضافة إلى استقبال سفير الكويت بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر، حيث أشاد بعلاقات التعاون والأخوة التى تربط بين البلدين، مؤكداً على الاعتزاز بهذه العلاقات، وحرص مصر على زيادة أواصر التعاون مع دولة الكويت الشقيقة فى كافة المجالات، فضلاً عن إلقاء كلمة فى ختام فعاليات المنتدى المصرى الروسى للطاقة النووية بمركز المنارة للمؤتمرات، حيث قال إن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا ممتدة منذ عقود، وتجلت فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبيئة، والاتصالات، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير دولة روسيا الاتحادية لدى مصر، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

كما عقد جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية، حيث قال إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء، مؤكداً ان مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان الشقيق، وذلك بحضور سفير جمهورية لبنان لدى القاهرة، والمستشار الدبلوماسى لرئيس الحكومة اللبنانية، ومساعد وزير الخارجية المصرى للشئون العربية، بجانب الإدلاء بتصريحات للتليفزيون اللبنانى على هامش المباحثات الثنائية مع رئيس الحكومة اللبنانية، حيث أكد على العمل فى أسرع وقت ممكن على الاستجابة لمطالب الربط الكهربائى وتوفير عدد من الأدوية والمواد الغذائية العاجلة، مؤكدا أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر على الأشقاء فى لبنان بهذا الشأن، فضلاً عن إشادته بإعلان المجلة الامريكية "Engineering News - Record" فوز مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، بجائزة أفضل مشروع بالعالم فى مسابقة التحكيم الدولية لأفضل أعمال إنشائية فى العالم لعام 2021، حيث يعد هذا الإنجاز نتاج عمل شاق وجهد مضن وإرادة وطنية لبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية