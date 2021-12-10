عمال مصر: توجيهات القيادة السياسية توفر الحماية لحقوق الملايين من العمال

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى، أن كافة القرارات وتوجيهات القيادة السياسية توفر المزيد من الحقوق والحماية للملايين من عمال مصر رغم التحديات الراهنة الداخلية والخارجية.





وأشاد المجلس - فى بيان اليوم الجمعة - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان - بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تحفظ حقوق العمال، منوها بأن الاستراتيجية تشمل 4 محاور رئيسية هى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

وقال المراغى، إن احتفال العالم بهذا اليوم فرصة للإعلان عن دور وموقف ما يقرب من 30 مليون عامل مصرى من التحديات التى واجهت الدولة خاصة خلال العشر سنوات الماضية، وكيف وقف العمال صفاً واحداً فى كافة المعارك منها معركة مواجهة الجماعة الإرهابية، ومعركة العمل والإنتاج رغم تحديات كورونا وغيرها.

وأضاف أن استراتيجية حقوق الإنسان وما قبلها وما بعدها من قرارات رئاسية خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التى حققتها مصر وتتويجا لإنجازات غير مسبوقة فى مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء العامل المصرى، مشيرا إلى ما ركزت عليه رؤية مصر 2030 ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة العامل وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة المواطنين والعمال بالحياة السياسية والاجتماعية والنقابية.

من جهته قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر حسن شحاتة، إن توفير برامج الحماية الاجتماعية للعمال لا سيما فى ظل تحديات فيروس كورونا هو حق من حقوق الإنسان، كما أن إقامة المشروعات العملاقة والمدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات، والقضاء على أزمة السكن، والتوسع بالاستصلاح الزراعى مما يوفر المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة هو حق من حقوق الإنسان.

وأكد شحاتة، أن الحرص على فتح حوار مجتمعى بشأن تشريعات عمالية تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، يحقق الاستقرار بمواقع العمال ويزيد الإنتاج وهو حق من حقوق الإنسان، لافتا إلى أن إفراد بنود خاصة للعمال وحقوقهم المشروعة فى الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسى هو حق من حقوق الإنسان ناهيك عن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات هى أيضًا حق من حقوق الإنسان.

وأوضح، أن القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمن مما تسبب فى مناخ استثمارى متميز هو حق من حقوق الإنسان، مؤكدا دور العمال الثابت فى مساندة الدولة فى مواجهة كافة التحديات.

يذكر أن اليوم العالمى لحقوق الإنسان هى ذكرى إطلاق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى شاركت مصر بصياغته، والإعلان الذى اعتمدته الجمعية العامة فى باريس 10 ديسمبر 1948 بموجب "القرار 217 أ"، بوصفه المعيار المشترك الذى ينبغى أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا فى صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التى تعانى من التمييز.