محافظ أسيوط: تكثيف حملات إزالة الإشغالات بالأحياء والمراكز

جدة - نرمين السيد - وجه عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء الأحياء والمراكز وجميع الجهات التنفيذية فى المحافظة بتنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام يوميا، للحد من هذه الظاهرة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحال المخالفة فى جميع المراكز والأحياء.





وقال محافظ أسيوط فى بيان اليوم الجمعة إن تلك الحملات تتم بصفة دورية لتيسير حركة المرور بالشوارع والميادين والقضاء على الزحام الناتج عن إشغالات الباعة الجائلين وتعدى المحال والمقاهى على نهر الطريق، مؤكدا أن المحافظة مستمرة فى هذه الحملات للحفاظ على حق المواطن فى الطريق. وكانت الوحدات المحلية لحى غرب أسيوط ومركز ومدينة ديروط، قد نفذت عدة حملات لإزالة الإشغالات من الطرق حفاظا على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط وإزالة المخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق والباعة الجائلين والفروشات المخالفة وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية. من جانبه، أشار محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بناء على توجيهات المحافظ برفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام بالتنسيق مع شرطة المرافق واستهدفت عدة شوارع، وتم رفع كافة الإشغالات من الشوارع وتعديات الباعة الجائلين وإنذار المحال المخالفة بالالتزام بحدود محلاتهم وتم تحرير محاضر للمخالفين للحفاظ على حرم الطريق العام.

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