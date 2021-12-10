محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ أسيوط عصام سعد، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بقرية الزرابى التابعة لمركز أبوتيج ضمن خطة المحافظة والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة.





وناقش محافظ أسيوط اليوم الجمعة، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقرية الزرابى فى عدة قطاعات خدمية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعى وخطوط الاتصالات بالقرية، فضلا عن استكمال أعمال معاينات المنازل المستهدفة بمبادرة "سكن كريم" واستكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة بالقرية لمسافة 9 كيلومترات والتى يصعب رصفها بالطرق التقليدية.

وأشار إلى تكليف الهيئة العامة للطرق بسرعة رصف الشوارع الرئيسية بالقرية وفقا للمواصفات والشروط الفنية، كما وجه مسئولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بسرعة نهو الأعمال بمجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية بقرية الزرابى والتنسيق مع كل الجهات للانتهاء من مشروعات الخدمات، فضلا عن سرعة تحديد الأراضى اللازمة لإقامة بعض المشروعات فى قطاع الصحة والتضامن الاجتماعى وتطوير بعض مراكز الشباب.

ووجه محافظ أسيوط السكرتير العام المساعد، بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها بالمشروعات التنموية والخدمية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبخاصة قرية الزرابى التى تشهد معدلات إنجاز متقدمة فى الأعمال، وفقا للخطة الزمنية للمشروعات، فضلا عن تذليل كافة العقبات وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات بالقرية بالتنسيق مع جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وكافة القطاعات التنفيذية.

وأوضح سعد أن المحافظة تعمل بالتعاون مع كافة أجهزة المحافظة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أى مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور وتذليل كل العقبات.

وأضاف محافظ أسيوط أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه، وذلك تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.