قافلة بيطرية تفحص 240 حالة مرضية بالمجان فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، إنه تم تنفيذ قافلة بيطرية بقرية فلسطين بمركز الخارجة تم من خلالها الكشف على 240 حالة مرضية منها 30 حالة باطنة، و10 حالات جس، وعدد 200 حالة دواجن ما بين ميكوبلازما وضعف عام.





وذلك بمنطقة فلسطين البلد وبئر 2، فى إطار مواصلة تنفيذ القوافل البيطرية للكشف على الحيوانات والطيور والتشخيص وتقديم العلاج بالمجان. وأضاف الدكتور عوض فى بيان صادر اليوم، أن القافلة تضمنت عددًا من الأطباء البيطريين بالمحافظة لضمان شمول الكشف لجميع الحالات التى تتطلب الكشف. وتابع أنه بجانب الكشف البيطرى، قامت القافلة بتنظيم ندوة تم خلالها توعية المواطنين بخطورة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والدواجن وطرق الوقاية منها والإجراءات العلاجية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه يتم المرور الدورى على مزارع الدواجن وتوزيع إرشادات لتوعية العاملين بالمزارع بخطورة الأمراض الوبائية وكيفية الوقاية منها.

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