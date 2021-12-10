محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع النيل (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير شارع النيل السياحى نطاق أحياء الدقى والعجوزة، حيث تابع المحافظ تنفيذ طبقة الرصف السطحية فى المنطقة الواقعة أسفل كوبرى 6 أكتوبر وحتى 15 مايو .





وشدد المحافظ على إجراء تخطيط مرورى للطريق عقب الانتهاء من أعمال الرصف وذلك بالتوازى مع أعمال تطوير مسار كورنيش النيل. كما وجه المحافظ بتنفيذ أعمال رفع كفاءة لأعمدة الإنارة واستحداث أعمدة بعدد من المواقع مع مراجعه أماكن تواجد الكابلات الكهربائية. كما عاين المحافظ مسار العمل ونسب التنفيذ لأعمال تركيب الأسوار الحديدية والجمالية بطول ممشى كورنيش النيل وأعمال التطوير الجارية للمشى أسفل كبارى 6 أكتوبر و15 مايو والتى تشمل طلاء الحوائط وجسم الكوبرى ودعمه بكشافات إنارة. وكلف المحافظ رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية مع الشركة المنفذة ومتابعة أعمال تجميل الجزر الوسطى بشارع النيل. وخلال تفقد أعمال تطوير ميدان الجلاء وجه المحافظ رئيس حى الدقى بالتشديد على الشركة المنفذة بتلافى بعض الملاحظات فى الأعمال قبل الاستلام مؤكدا على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال على أكمل وجه وبالجودة المحددة. وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع البحر الأعظم والتى تضم رفع كفاءة أرصفه المشاة ورصف وتطوير طبقه الطريق وإزاله بعض العوائق التى تعيق رؤية النيل بالطريق. كما وجه محافظ الجيزة برفع مخلفات الأعمال والرتش أولا بأول من مواقع العمل مع سرعة نهو الأعمال المتبقية وزيادة الورديات والعمالة بما يحقق إنجاز أكبر للأعمال.

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