حصاد جهاز حماية المستهلك فى أسبوع.. 91 حملة بـ18محافظة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك استمرارا لدور الجهاز في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين ومواجهة الظواهر التي تضر بحقوق المستهلكين بالإشتراك مع جميع الجهات الرقابية مثل مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية.

وأسفرت عن تحرير 310 محاضر مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2021 وبيانها كالتالى:

1. فرع المنيا:

ضبط مصنع للأجبان يقوم بتجميع ألبان فاسده وغير صالحه للإستهلاك الآدمى بداخله واحد طن ألبان به حشرات، كما تم ضبط 3000 عبوة دوائية خاصة بالتأمين الصحى ووزارة الصحة وذلك بأحد الصيدليات ومنتهية الصلاحية.

وتحرير 29 محضر ضد عدد من المنشآت التجارية والمخابز لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم توافر الإشتراطات الصحية وضبط سلع منتهية الصلاحية.

2. فرع أسيوط:

ضبط 19 طن أرز بها تزوير فى تاريخ الإنتاج والصلاحية على خلاف الحقيقة حيث يوجد على الشكائر إثنان تاريخ انتاج أحدهما واضح والاخر تم محوه ومخالف للمواصفات القياسية المصرية، كما تم ضبط كميه من الملح مجهول المصدر وكميه من السجائر المهربة وزيوت السيارات المستوردة جميعها بدون فواتير داله على مصدرها أو ما يفيد سداد الجمارك عنها وضبط كميه من اللحوم وكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

3. فرع البحيرة:

ضبط مصنع للأجبان يعمل بدون ترخيص وغير ملتزم بالإشتراطات الصحية والتحفظ على 4 طن ملح و1000 كجم لبن مجهولين المصدر، كما تم ضبط 3 أطنان أعلاف بدون فواتير داخل أحد محلات الأعلاف و1.5 طن جبنه موتزريلا غير صالحه للإستخدام الآدمى داخل أحد مخازن المواد الغذائية وكذلك ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية وتم تحرير 13 محضر ضد عدد من معارض السيارات لمخالفة قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وتحرير 5 محاضر لعدد من محلات السوبر ماركت والملابس الجاهزة والمفروشات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع وعدم إصدار فواتير قانونية.

4. فرع سوهاج:

ضبط مركزا للعلاج الطبيعى يعمل بدون ترخيص والتحفظ على كمية من الأدوية والسرنجات وكاسات الحجامة وأجهزة الضغط وقياس نسبة الأكسجين ومحاليل وماسكات، وكذلك ضبط أحد مراكز رعاية الحضانات والأطفال المبتسرين الغير مرخصة والتحفظ على كمية من الأدوية غير مصرح بها ومجهولة المصدر.

وتحرير 11 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لإقامة أوكازيون دون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 12 معرض سيارات لمخالفة قرار مجلس إدارة الجهاز وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات.

5. فرع بورسعيد:

فى عدد من الحملات بمحافظتى بورسعيد ودمياط ضبط ربع طن زيت وكميه كبيره من الأرز مجهولين المصدر بأحد سيارات النقل وكميه من مصنعات اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية.

وتحرير 3 محاضر لمعارض سيارات وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الجهاز، وضبط أحد الفنادق ومجموعة مطاعم كبرى تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

6. فرع الإسكندرية:

غلق 2 مستشفى ومركز طبى يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة والتحفظ على 52 صنف دوائى، وضبط 5 معارض للسيارات لعدم إلتزامهم بتطبيق قرار مجلس إدارة الجهاز بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الخاصة بالسيارات.

تحرير 33 محضر لعدد من المحلات التجارية متنوعة النشاط التجارى وذلك لعدم الإلتزام بالإعلان عن الأسعار وعرض سلع مجهولة المصدر ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص

7. فرع الشرقية:

ضبط إحدى الصيدليات لحيازة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية مخدرة مدرجة جدول أول وثالث وغير مسجله بدفتر المخدرات

وتحرير محضر ضد إحدى ثلاجات التجميد لحيازة سلع مجهولة المصدر وضبط كمية من لحوم الدجاج غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

بالإضافة الى تحرير 3 محاضر لعدد من محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، ضبط طن ونصف من السكر مجهول المصدر وتحرير 39 محضر لعدد من المحلات التجارية والمخابز وذلك لإدارة منشأه بدون ترخيص والبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار

8. فرع كفر الشيخ:

ضبط 2.5 طن ملح و2 طن لبن بودرة و50 طن زيت نخيل بأحد سيارات النقل مجهولين المصدر والتحفظ على 320 كجم سمان بأحد المجازر لعدم الذبح تحت إشراف الطب البيطرى، تحرير عدد من المحاضر ضد أحد المجازر التى تعمل بدون ترخيص وضبط 3 طن هياكل فراخ و200 كجم فراخ لإستخدام علامة تجارية غير مسجلة.

9. فرع الدقهلية:

ضبط مصنع لتصنيع الأكياس البلاستيكية من مواد مجهولة المصدر يعمل بدون ترخيص ويستخدم مواد خام من إعادة تدوير القمامة حيث تم ضبط1400 كجم مواد خام، وضبط 3طن سكر وطن عسل جلوكوز و7200 قطعة حلوى بأحد مصانع الحلوى مصنوعه من خامات مجهولة المصدر

تحرير محضر ضد أحد مخازن بيع الفلاتر لضبط فلاتر وشمع فلتر مجهولين المصدر

تحرير 26 محضر ضد محلات ملابس وأحذية وإكسسورات لمخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم وضع السعر قبل الخصم وبعده، وتحرير 4 محاضر ضد معارض للسيارات لعدم الإلتزام بوضع سعر السيارات ومواصفاتها طبقا لقرار مجلس ادارة الجهاز

10. فرع الفيوم:

ضبط منشآت طبية تعمل بدون ترخيص وبدون إتباع سياسات مكافحة العدوى وعدم الفصل الأمن للنفايات، تحرير 27 محضر ضد عدد من المنشآت التجارية متنوعة النشاط التجارى وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية وعدم إصدار فواتير قانونية.

11. فرع بنى سويف:

غلق 3 أكاديميات تمريض ومعملين للتحاليل الطبية يعملون بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير 8 محاضر لعدد من المنشآت الطبية لعدم إصدار فواتير قانونية وممارسة نشاط تجارى بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتحرير 3محاضر ضد معارض للسيارات وذلك لمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية.

12. فرع قنا:

تحرير17 محضر لعدد من المحلات والمنشآت التجارية لضبط عدد من المخالفات منها بيع سلع منتهية الصلاحية وذبح خارج المجازر الحكومية ونقص الإشتراطات الصحية، وضبط كمية من الفراخ واللحوم منتهية الصلاحية.

13. فرع الإسماعلية:

ضبط كمية من المواد الغذائية بأحد مخازن المواد الغذائية والسوبر ماركت، تحرير 33 محضر ضد عدد من المحلات التجارية متنوعة النشاط التجارى وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص والبيع بأزيد من السعر المعلن، وضبط كمية من السجائر المهربة مجهولة المصدر.

14. فرع المنوفية:

ضبط نصف طن لحوم ودجاج غير صالحه للإستهلاك الآدمى وبها تغير فى الخواص الطبيعية وضبط كمية من التونة والمكرونة مجهولة المصدر، تحرير محضر ضد أحد محلات الجزارة وذلك لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.

15. فرع القليوبية:

ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية ومصنع لتعبئة المنتجات الورقية يعملان بدون ترخيص، تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية، وضبط كمية من المنتجات الورقية وأسلاك الألومنيوم وأسلاك حديد مجهولة المصدر.

16. فرع أسوان:

تحرير محضر لأحد محلات السوبر ماركت لضبط كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

17. فرع جنوب سيناء:

تحرير 28 محضر ضد عدد من الفنادق وذلك لنقص الإشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، وتحرير 19 محضر لعدد من المنشآت التجارية متنوعة النشاط التجارى وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.

18. فرع السويس:

ضبط 3 مخازن للمواد الغذائية مخالفة للإشتراطات الصحية بها كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.