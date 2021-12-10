افتتاح 5 مساجد فى قنا بعد تطويرها بمليون و950 ألف جنيه (صور)

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا إن مديرية الأوقاف، افتتحت اليوم الجمعة 5 مساجد بمركزى أبوتشت ودشنا، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والترميم التى تمت بهم بتكلفة مليون و950 ألف جنيه ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتطوير المساجد القائمة وتوفير كافة سبل الراحة لمرتادى تلك المساجد خلال آدائهم للشعائر الدينية، بمشاركة الأهالى بالجهود الذاتية.





وأكد محافظ قنا الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، مشيرا إلى إن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولى المساجد عناية خاصة، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة. وأضاف الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن المساجد التى تم إحلالها وتجديدها وصيانتها منها 4 مساجد بمركز أبوتشت هى "مسجد الرحمة بقرية الأوسط سمهود بتكلفة مليون جنيه، ومسجد الشهيد احمد السمان بنجع حمد بتكلفة 350 ألف جنيه، ومسجد أبوبكر الصديق بقرية الشقيفى بتكلفة 150 ألف جنيه، ومسجد آل المعيصرة بنجع المعيصرة بتكلفة 150 ألف جنيه "، بالإضافة إلى مسجد الرحمن بقرية نجع عزوز بمركز دشنا بتكلفة 300 ألف جنيه، لافتا إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عددا من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعا، وذلك بدعم من وزارة الأوقاف بالإضافة إلى الجهود الذاتية من المواطنين.

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