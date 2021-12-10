قرار جديد من الشهر العقارى بشأن شهادة التصرفات العقارية

جدة - نرمين السيد - وذلك تيسيرا على المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتمويل العقارى بفائدة 3٪

وحمل المنشور الفنى رقم 21 الصادر بتاريخ 9 / 12 / 2021 تعليمات مشددة لجميع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية وإدارات التفتيش الفنى الثلاث فى القاهرة الكبرى والوجهين البحرى والقبلى لتيسير حصول المواطنين على الأوراق والمستندات اللازمة للمشاركة فى المبادرة الرئاسية بأقصى سرعة نظرا لاستكمال باقى الإجراءات.

وقال ياقوت إن المنشور الجديد جاء بناء على تعليمات صادرة من المستشار عمر مروان وزير العدل فى إجتماعه أول أمس بالمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق وحضور رئيس مصلحة الشهر العقارى حيث نبه على ضرورة التيسير على المواطنين وحل كافة المشكلات التى تواجههم فورا.

وأكد ياقوت أن المادة 599 من تعليمات الشهر العقارى كانت تنص فى السابق على تحديد موعد تنظيمى لتسليم الشهادات العقارية المستعجلة لطالبيها خلال مدة خمسة عشر يوما وذلك نظرا لما كانت تستغرقه الشهادات من بحث فى السجلات والمحررات الورقية.

وأضاف ياقوت أنه بعد الطفرة الكبيرة التى شهدتها المصلحة مؤخرا من حفظ إلكترونى لصور المحررات وميكنة دفاتر الفهارس جعل الهيئة تعيد النظر فى المدة المحددة تيسيرا على المواطنين وخاصة المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى حيث أن من أهم المستندات المطلوبة هو شهادة تصرفات عقارية لصالح وضد البائع.

وأشار ياقوت إلى أن المنشور الجديد يأتى استكمالا لأعمال التطوير والتحديث والتحول الرقمى التى تشهده مصلحة الشهر العقارى لأول مرة على مدار تاريخها الطويل وذلك بتعليمات القيادة السياسية ووزارة العدل.