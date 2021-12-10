وقت إضافى.. ماذا يحدث إذ انتهت مباراة مصر والأردن بالتعادل السلبي؟

أخطرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب منتخبا مصر والأردن خلال الإجتماع الفنى الذى عقد منذ قليل قبل مباراة الفريقين غداً بوجود وقت إضافي 30 دقيقة على شوطين في حالة تعادل الفريقين في الوقت الأصلي قبل الاحتكام الى ضربات الترجيح في حالة استمرار التعادل.

تقرر أن يرتدى منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء في مباراة الغد أمام نظيره الاردنى بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب فيما يرتدي المنتخب الأردني طاقمًا أبيض وفقاً للاجتماع الفنى للمباراة.

ويختتم المنتخب الوطنى استعداداته للأردن بتدريب فى الرابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة سيكون مفتوحًا فى ربع الساعة الأولى منه أمام وسائل الإعلام، يسبقه فى الثالثة والنصف مؤتمر صحفى لكارلوس كيروش المدير الفنى وعمرو السولية قائد الفريق للحديث عن استعدادات المنتخب الوطنى لمباراة السبت المقبل.

ويفتقد منتخب مصر لجهود أكرم توفيق الظهير الايمن للفراعنة فى لقاء الاردن بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثانى فى لقاء الجزائر، بينما يغيب الثنائى أيمن أشرف وأحمد حجازى للإصابة بعد تعرض الاول لجزع فى رباط الركبة فيما يعانى الثانى من شد فى العضلة الخلفية.

وتصدر المنتخب الوطني مجموعته في بطولة كأس العرب بفضل اللعب النظيف بعدما تعادل في النقاط مع المنتخب الجزائر برصيد 7 نقاط لكل منهما، فيما احتلت لبنان المركز الثالث وجاءت السودان في المركز الأخير.