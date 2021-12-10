/665298/ازالة-٤-حالات-تعدي-على-الاراضي-الزراعية-ببني-سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

ازالة ٤ حالات تعدي على الاراضي الزراعية ببني سويف

وأشرف الأستاذ علي يوسف رئيس مدينة ناصر على تنفيذ إزالة فورية في المهد لعدد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بزمام المدينة، وذات بالاشتراك مع حماية الأراضي وقوات الأمن، ضمن خطة المحافظة للتصدي الفوري في المهد لأي محاولات تعد على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية في كافة المحافظات كون ذلك هو حياة ومستقبل الاجيال القادمة ، وان سياسة الدولة تتجه نحو تعمير الصحراء وتوفير سكن كريم للمواطنين ومحدودي الدخل وان الرقعة الزراعية خط أحمر بإعتبارها امن قومي للشعب المصري .