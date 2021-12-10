نواب البرلمان  بـ"اليوم العالمى لحقوق الإنسان":مصر قدمت الكثير ..ولاتزال جهود التنمية متواصلة

/665296/نواب-البرلمان- بـاليوم-العالمى-لحقوق-الإنسانمصر-قدمت-الكثير-ولاتزال-جهود-التنمية-متواصلة

أكد نواب البرلمان بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، أن مصر قدمت نموذج يحتذى به فى هذا الملف وغيرت نظرة العالم له بعد أن كان محصور فى الحريات ومن ثم إمتدت للتنمية والبناء حيث صرح النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مهنئا مصر والعالم بالاحتفال بيوم حقوق الإنسان والذكري ال٧٣ للوثيقة التاريخية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء لتحديد الحقوق الأساسية وحمايتها وصاغه ممثلون من مختلف الخلفيات العالمية القانونية والثقافية ومصر كانت طرف أصيل في صياغة هذا الاعلان العظيم واعتمدت الجمعية العامة الإعلان في باريس بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ بموجب القرار رقم ٢١٧ الف . وبتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢١، أضاف السيد رئيس الجمهورية لبصمة مصر في تاريخ حقوق الإنسان قرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدي المواطن المصري لتستكمل مصر دورها الريادي في ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وجاء ذلك بدءا من اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١-٢٠٢٦

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ولفت إلى أنه قد حرصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان علي صدور الاستراتيجية الوطنية برؤية متكاملة ودقيقة من خلال أربع محاور رئيسية؛ كل محور منهم له أهداف محددة مع التركيز علي نقاط الفرص والتحديات الموجودة . ثم اعلان رئيس الجمهورية بأن عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني باصدار توصياته علي الهواء لكل الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية وذلك بالعمل علي تكثيف الجهود الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة من خلال التواصل الدائم واستمرارية الحوار الموضوعي والتركيز علي التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة أود أن أؤكد علي أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعطت الأولوية الرقابية بخطتها السنوية لمتابعة تنفيذ الأهداف المذكورة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق دعوة الوزراء المعنيين، وتم دعوة رؤساء الهيئات الوطنية، المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني وذلك لمتابعة الخطط وآليات التنفيذ المتعلق بأهداف الاستراتيجية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر و حماية الحقوق المدنية والسياسية مرورا بتعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فيما يتعلق بالحق في الصحة، والغذاء، والتعليم، والعمل والضمان الاجتماعي والحق في السكن اللائق و الحق في مياه شرب آمنة فضلا عن حق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به لدى الدول التى تمر بظروف مشابهة. بها بملف حقوق الإنسان على مدار الفترة الماضية، مؤكدا على أنه حققت طفرة غير مسبوقة في إطار تنفيذ عملية تنموية متكاملة، وظروف استثنائية مرت بها البلا

نواب البرلمان بـ"اليوم العالمى لحقوق الإنسان":مصر قدمت الكثير ..ولاتزال جهود التنمية متواصلة

وأوضح "أبو العلا"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن أهم ما يميز النظرة المصرية للملف الحقوقي أنها جاءت شاملة، ولم تخضع للابتزازات التى كان هدفها تعطيل تنفيذ القانون بحجة مراعاة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إنفاذ القانون ضد جماعات الإرهاب، كان جزءا من الحفاظ على حقوق المجتمع فضلا عن حق كل مواطن في الحياة .

وأشار أبو العلا، إلى أن هناك تقدم كبير في أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا والأولى بالرعاية، حيث لفت إلى أن منظومة القوانين والتشريعات المصرية تضم الآن قوانين لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحماية المرأة من التحرش، وتشديد تجريم ختان الإناث، بالاضافة إلى ضمان التمثيل السياسى للشباب والمرأة والأقباط وذوى الإعاقة.

ولفت أبو العلا، إلى أن استراتيجية العملية التنموية فى مصر، كانت تهدف فى الأساس إلى حماية وصيانة حقوق الفئات الأولى بالرعاية فى الحياة الكريمة الآمنة، وأن مصر من حقها أن تفخر بما حققته من إنجازات.

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن احتفال مصروالعالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق ١٠ ديسمبر، له طابع خاص هذا العام حيث يواكب عام إطلاق مصرأهم وثيقة لحقوق المواطن المصري، وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، كما أنه تتويج للكثير من الجهود الضخمة التي بذلت وما زالت مستمرة لتساهم في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان في مصرتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الالتزام بكافة المبادىء التي تعزز من كرامة وإنسانية المواطن المصري في كافة المجالات، ومشاركة الخبرات المصرية مع العالم في إطار دبلوماسية متعددة الأطراف لحقوق الإنسان، وحرصت مصر دائما على التعاون العالمي والإقليمي في هذا المجال.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الالتزام بالمبادىء الدستورية التي تدعو لاحترام الآخر وتعزيز كرامة وحرية وإنسانية المواطن، وتعزيز البنية التحتية لكافة المقومات ولضمان حياة كريمة تساعد على ضمان حقوق الإنسان الحقيقية والمعيشية لكل مواطن يعيش تحت لواء هذا الوطن، وشهد العالم أجمع بما تحقق في مصر من تطور في ملفات عديدة كحرية العقيدة، وحرية اختلاف الرأي، والعديد من الحريات الأخرى، والهجرة غير الشرعية، جنبا إلى جنب مع تحقيق إنجازات غير مسبوقة في حقوق الإنسان المصري الأساسية كالصحة والتعليم والمرأة والشباب وذي الاحتياجات الخاصة وتطوير قوانين مؤسسات المجتمع المدني ، وشهد العالم أجمع بما حققته مصر في تلك الملفات.

ولفت أن الدولة عملت على تعزيز ملف حقوق الإنسان والنهوض به ولعل أبرز الثمار كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أكدت على وجود حالة كبير من الاستقرار في الملف الحقوقي وحرص مصر على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة في هذا الملف، وكانت بمثابة الضربة القاضية لكافة المنظمات المشبوهة التي تتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة لانتقاد مصر.

وتابع الجندي: شهدت مصر أيضا العديد من الإنجازات في ملفات عدم التمييز بين الرجل والمرأة،أو بين كافة فئات المجتمع المصري، و أكد أن المرأة تعيش أزهى عصور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في عهد الرئيس السيسي، وهو ماتمت ترجمته على أرض الواقع في تولي المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، ومشاركة المرأة المصرية في خطط التنمية في الريف والحضر، كما أصبح لكافة الفئات، التي لم تلق الاهتمام في سنوات سابقة، دورهام وفاعل في المجتمع المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل، وتجهيزه على أعلى مستويات الجودة والمعايير الدولية لإنشاء السجون، كان إنجازا غير مسبوق في عام 2021، وصرح كبير في ملف حقوق الإنسان المصري، و يؤكد على أن مصر حريصة على كرامة المواطن المصري أيا كانت ظروفه.