محافظ قنا: الكشف على 942 حالة خلال قافلة طبية بالوقف ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضح محافظ قنا أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 942 حالة بواقع "311 باطنه، 265 أطفال، 203 جلدية وتناسلية، 69 جراحه، 56 نسا وتوليد، 38 تنظيم أسرة". وأضاف الداودى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 56 حالة، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 77 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة. وأشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعيا فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها، مؤكدا اهتمام محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خصوصا الأولى بالرعاية منهم.

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