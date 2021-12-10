جلسة ضمان الجودة بمنتدى البحث العلمى تناقش تحديات مؤسسات التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - واصل المنتدى العالمى الثانى للتعليم العالى والبحث العلمى "رؤية المستقبل" فعالياته لليوم الثالث على التوالى، والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وتضمنت الفعاليات، جلسة بعنوان "ضمان الجودة فى المعيار الجديد"، وناقشت التحديات التى تواجه مؤسسات التعليم العالى للحفاظ على جودة التعلم، واستكشاف كيفية تغير احتياجات الأكاديميين والمتعلمين فى المعيار الجديد لضمان الجودة، وما هى المجالات التى كانت الاستجابة فيها كافية، والمجالات التى لا يزال هناك حاجة لتحسينها، ومستقبل التعليم الطبي، فضلًا عن تأثير وباء فيروس كورونا غير المتوقع، الذى أصاب العالم خلال العامين الماضيين.

حاضر فى فعاليات الجلسة الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية بمصر، الدكتور أيمن الباز أستاذ ورئيس قسم الهندسة الحيوية جامعة لويزفيل، الدكتور محمد بسيونى أستاذ طب الأطفال كلية الطب جامعة المنصورة، رئيس هيئة التدريب الطبى الإجبارى المصرية.

وفى كلمته، أكد الدكتور محمد لطفى، على ضرورة تبنى سياسات جديدة فى التعلم والامتحانات بالجامعات فى ظل جائحة كورونا تعتمد على الفهم، وضرورة التنسيق مع جميع الجهات المختلفة لضمان جودة التعليم الإلكترونى.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن الباز، إلى التحديات التى تواجه العملية التعليمية فى ظل جائحة كورونا، وتشمل تطوير المعامل والقاعات، وكذلك البنية التحتية بالجامعات، وتوفير خوادم حديثة لاستيعاب المقررات الإلكترونية المطلوبة، فضلاً عن التدريب الافتراضى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ورفع كفاءتهم للعمل على تقديم المناهج الجامعية، وإدارة الفصول الافتراضية عن بُعد.

وأشار الدكتور محمد بسيونى، إلى تأثير الوباء خلال العامين الماضيين على العالم بأكمله، والذى أجبر الجميع على ضرورة التغيير فى آليات التعلم، مع الاهتمام بضمان الجودة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بإجراء العديد من التعديلات فى إجراءات التقييم بالجامعات.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عقد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلق فرصًا عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي، كما وفر فرصًا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولى.

وأتاح المعرض المُصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالى بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذى تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التى يتم تدريسها بالجامعات المصرية، والتعرف عن قُرب على جهود الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية.