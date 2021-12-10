البعثة المصرية فى نيويورك تنظم حفلا بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد

تناول الحدث أهمية متابعة تنفيذ الإعلان السياسى الذى تم اعتماده من قبل الجمعية العامة فى يونيو الماضى بشأن الالتزام المشترك نحو العمل بفعالية من أجل التصدى للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولى.
أكد المندوب الدائم المصرى لدى الأمم المتحدة فى نيويورك السفير أسامة عبد الخالق خلال كلمته أن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد يعد فرصة للتأكيد على التزاماتنا نحو منع ومكافحة الفساد على كافة الأصعدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض المندوب الدائم المصرى الجهود الوطنية المتعددة لمنع ومكافحة الفساد، وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد 2019/ 2022 والتى ترتكز على إرساء دعائم مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه، بدعم من جهاز إدارى يُعلى من قيم الشفافية والنزاهة والفعالية، مشيرا إلى الدور المحورى الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من أجل منع ومكافحة الفساد فى كافة صوره. واختتم بالترحيب بجميع المشاركين فى مؤتمر الدول الأطراف التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى سيعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجارى، بمدينة شرم الشيخ.
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