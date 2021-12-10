القنصل المصرى فى ميلانو يلتقى القائد الإقليمى للحرس الوطنى الإيطالى

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام جمهورية مصر العربية فى ميلانو بالجنرال Claudio Vincelli القائد الإقليمى العام للحرس الوطنى فى ميلانو لبحث سبل دعم التعاون والتنسيق مع القنصلية العامة إزاء مختلف الموضوعات ذات الصلة بتواجد الجالية المصرية فى شمال إيطاليا.





وأعرب القائد الإقليمى العام للحرس الوطنى فى ميلانو، عن سعادته باللقاء فى بداية فترة عمل القنصل العام المصرية فى ميلانو، مؤكدًا مواصلة التعاون والتنسيق مع القنصلية العامة.

من جانبها، أكدت القنصل العام على التطلع لبحث آفاق جديدة للتعاون والتنسيق مع مختلف السلطات الإيطالية، بما يحقق مصالح الجالية المصرية فى إطار إحترام القوانين الإيطالية المنظمة لذلك.

وأشارت القنصل العام إلى إيلائها أهمية قصوى لوضع وتفعيل آلية مباشرة للتنسيق والتعاون لحل كل المشاكل والعقبات التى قد تواجه الجالية المصرية فى شمال إيطاليا.