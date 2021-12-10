توجيه جديد من محافط الإسكندرية بشأن إزالة الإشغالات

جدة - نرمين السيد - شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات، وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة.





ووجه الشريف - فى بيان له - جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى سياق متصل، شنت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار محافظ الاسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع المعهد الدينى بالعصافرة وتم إزالة التعديات وعربات الباعة الجائلين والتحفظ على كميات كبيرة من الإشغالات.

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى بحملة مكبرة استهدفت مناطق ميناء البصل وكرموز، وبشاير الخير 3، وأسفرت عن ضبط 82 حالة إشغال متنوع، وتحرير 27 محضرًا تموينًا وصيدلة ورصد بيئى وصحة، وغلق 2 محل، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 8 آلاف جنيه.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة حسن الجمال رئيس الحى، حملة مكبرة فى شوارع الحى لإزالة الإشغالات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، وأسفرت عن فرض غرامات فورية وضبط 33 حالة إشغال متنوع، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

وشن حى الجمرك برئاسة حسام الشيخ رئيس الحى، حملة مكبرة استهدفت ميادين التحرير، وعرابى، سعد زغلول، وأسفرت عن رفع 30 حالة إشغال، وتوسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية، وتم إيداع المضبوطات بشرطة المرافق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذ حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحى يحملة موسعة بشوارع محمد نجيب، الصيرفى، جمال عبد الناصر، وطريق الجيش، وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية بمبلغ 7 آلاف جنيه، والتحفظ على 9 حالات إشغال متنوعة وغلق وتشميع 3 محال مخالفة.

وقام حى وسط برئاسة الأستاذ رجب النقيدى رئيس الحى، بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع الحى وتم رفع 25 حالة إشغال متنوع من شوارع المينا الشرقية، سعد زغلول، صفيه زغلول، الغرفة التجارية، والشهداء، وتم فتح الشوارع والأرصفة أمام المارة.