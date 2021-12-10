تريزيجيه يظهر فى قائمة أستون فيلا لأول مرة ضد ليفربول بعد غياب 7 أشهر

علمت "دوت الخليج" أن ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق أستون فيلا استقر على ضم محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني لقائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ليفربول غدًا ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستقام على ملعب أنفيلد في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويعود تريزيجيه لقائمة أستون فيلا لأول مرة منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي تعرض لها في مايو الماضي قبل 7 أشهر في الدوري الإنجليزي أيضًا، وسيتواجد على مقاعد بدلاء الفيلانز غدا في أول ظهور للدولي المصري مع الفريق الأول بعد غياب 7 أشهر للإصابة.

وشارك تريزيجيه في مباراة فريق الشباب أمام برمنجهام الأسبوع الماضي والتى انتهت بالتعادل 3-3 ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

ويحتل أستون فيلا المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة بعد مرور 15 جولة على انطلاق الموسم، بينما يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وستشهد مباراة الغد مواجهة مصرية بين محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام تريزيجيه العائد إلى قائمة أستون فيلا بعد غياب.

وكان صلاح قد دعم تريزيجيه عقب مشاركته مع فريق الشباب الأسبوع الماضي ونشر صورة عبر حسابه على إنستجرام لنجم أستون فيلا وعلق عليها قائلا: "لقد عاد"