مش هخاف.. أغنيه من الشرطة المصرية لـ"قادرون باختلاف"

أعدت وزارة الداخلية، أغنية بعنوان "مش هخاف"، إهداء من الشرطة المصرية إلى أصحاب الهمم القادرون باختلاف وذلك بعد زيارتهم لأكاديمية الشرطة وقالت أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصرى الإفريقى للإعاقات الذهنية، إن هدف احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الثالثة، هو استعراض مكاسب ذوى الهمم، بعد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركته في الفعاليات، وإصداره قرارات تصب في صلح أصحاب الهمم، بالإضافة إلى استجابته لمطالهم. وتابعت: "الرئيس حطنا في حتة تانية .. وخلال الاحتفالية ساب رئيس الجمهورية برا ودخل بالإنسان والأب".

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