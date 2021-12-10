/665300/عصام-الشوالي-يفاجئ-الجميع-ويعلن-عدم-التعليق-على-باقي-مباريات-كأس-العرب-تفاصيل

أكد عصام الشوالي المذيع التونسي، بقنوات بين سبوت، عدم التواجد للتعليق على باقي مباريات كأس العرب 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار عصام الشوالي بسبب مرض والده، مما أدى لسفرة المفاجئ إلى تونس للبقاء بجانبه خلال الفترة المقبلة.

وأعلن عصام الشوالي عدم التواجد كمعلق لباقي مباريات كأس العرب، والتي تقام حاليا في قطر.

يذكر أن آخر مباراة قام عصام الشوالي بالتعليق عليها كانت مصر والجزائر، ونال إعجاب الجميع خلال التعليق على المباراة.

موعد مباراة قطر ضد الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021.

ويستعد منتخب قطر مستضيف البطولة الحفاظ على النتائج الجيدة حتى الأن، ولكن منافس اليوم سيكون صعب، ويلعب أمام الإمارات الطامح في العودة للصورة من جديد والذهاب بعيد في هذه البطولة.

صعدت قطر متصدرة للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما جاءت الإمارات في مركز الوصيف في المجموعة الثانية بعد تونس.

وتقام مباراة قطر والإمارات اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، وتلعب على ملعب البيت.

بينما تبث المباراة عبر قنوات بين سبورت المفتوح.

وينتظر الفائز من هذه المباراة، الصاعد من القمة المرتقبة بين الجزائر والمغرب.

وتقام مباراة الجزائر والمغرب غداً السبت في تمام التاسعة مساء.

تعرف على مباريات كأس العرب اليوم الجمعة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021.

وتأهلت 8 منتخبات لدور الثمانية، ويسعى الجميع للفوز باللقب العربي الغالي.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة عمان مساء اليوم، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء، وتذاع عبر قنوات بين سبورت المفتوحة، وتلعب المباراة على ملعب المدينة التعليمية.

ونجح منتخب تونس أن يتأهل لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثانية وصعد معه الإمارات.

وعلى الجانب الآخر تلعب قطر مستضيفة البطولة المباراة الثانية في مباريات الدور ربع النهائي أمام الإمارات.

كأس العرب

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء، وتبث عبر قنوات بين سبورت المفتوحة، وتقام على ملعب استاد البيت.

يذكر أن الفائز ببطولة كأس العرب سوف يحصل على مبلغ 5 مليون دولار، ووصيف البطولة سيحصل على 3 مليون دولار.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي يوم السبت بمباريات قوية وهامة، وتبدأ بمصر والأردن والختام بمباراة الجزائر والمغرب.