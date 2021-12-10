هيدي كرم تثير الجدل بوصلة رقص مثيرة

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها الفنانة هيدي كرم بوصلة رقص مثيرة.

هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا برقصها

شاركت كرم جمهورها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت خلاله وهي تتراقص على إحدى الأغنيات الأجنبية.

وعلقت هيدى كرم على الفيديو قائلة: "عليك أن تؤمن بنفسك".

أزمة هيدي كرم بسبب فيديو تمرين نجلها

يذكر أن الفنانة هيدى كرم نشرت مؤخرًا فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، ظهرت فيه هي وابنها يمارسان تمرينات رياضية في المنزل، وعلقت عليه قائلة «حياة قلب أمه، بنشيلهم وهما صغيرين، ويشيلونا وهما كبار».

وبمجرد نشر الفنانة هيدي كرم هذا الفيديو، شٌن عليها هجوم كبير مع عدد من التعليقات الحادة من قبل الجمهور.

وأثار هذا الموضوع حفيظة الإعلامي عمرو أديب، الذي استغرب ما وصفها بـ"القذارة" في طريقة تفكير من علقّ بالسوء على فيديو هيدي كرم وابنها، والجرأة في الشتم، والتعرض لحياة الناس الخاصة بهذه الطريقة.

واستضاف أديب الفنّانة المصرية في حلقة برنامج "الحكاية" للتعليق على ما حدث معها، فأوضحت أنّ الاعتراض في التعليقات المسيئة كان على وضعها الجسدي مع ابنها أثناء الفيديو، وقالت إنّها تقصدت هذه المرةّ عدم حذف هذا النوع من التعليقات، لكي تضع أصحابها أمام المرآة.

وأعربت هيدي كرم عن حزنها لأنّ فرحتها بابنها، وفرحه بنفسه "قوبلا بهذا الكم من الهجوم والإهانة"، رغم توقع الابن لهذا النوع من التعليقات، على حد تعبيرها.

هيدي كرم تتألق بمسلسل «لؤلؤ»

وتألقت الفنانة هيدي كرم مؤخرًا في مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وشاركت هيدي كرم في الموسم الرمضاني المنصرم 2021 بمسلسل «فارس بلا جواز» من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، رندا عبدالسلام، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم نور قدري، سوسن بدر، عائشة عثمان، هنا شيحة، مي كساب، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

مسلسل «فارس بلا جواز»

تدور أحداث المسلسل حول الشاب «فارس» الذي وضع جده وصية له بأن يرث 30 مليون جنيها بشرط زواجه خلال شهرين من وفاة جده، إلا أن فارس يحاول بأي طريقة إيجاد أي عروسة لتسديد ديون الفندق الذي يمتلكه المهدد بالحجز، ولكن كل عروسة صادفها كانت لها حكاية مختلفة عرقلت هذه الزيجة، وضم المسلسل 30 فنانة في كل حلقة منهم «بشري، هنا شيحة، أسماء أبو اليزيد، مي كساب، هنادي مهنا، داليا البحيري» وكان لكل منهم حكايتها الخاصة.