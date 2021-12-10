/665302/سيد-عبد-الحفيظ-يعلن-موعد-سفر-بعثة-الأهلي-إلى-قطر-لمواجهة-الرجاء-بكأس-السوبر-الأفريقي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد سفر بعثة الأهلي إلى قطر خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد سيد عبد الحفيظ أن بعثة الأهلي سوف تغادر القاهرة يوم 17 ديسمبر الجاري، وذلك من أجل مواجهة الرجاء المغربي.

وتم تحديد موعد 22 ديسمبر الجاري موعداً لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي.

رسمياً: الاتحاد الأفريقي يعلن عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بكأس السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي عن تفاصيل وموعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.

وأصبح رسمياً إقامة المباراة في موعد يوم 22 ديسمبر الجاري بقطر، ولن يتم تأجيل اللقاء كما طلب النادي المغربي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب ستاد أحمد بن علي والذي سوف تقام عليها مباريات كاس العالم المقبلة.

يذكر أن نادي الرجاء المغربي كان قد طلب تأجيل اللقاء بسبب إغلاق الطيران الخارجي في المغرب ولكن رفض الاتحاد الأفريقي هذا الطلب، وأكد على ضرورة لعب المباراة في موعدها نظراً لاذحام الأجندة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

توقيت مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم 22 ديسمبر المقبل الموعد النهائي لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي.

وتقام المباراة بشكل رسمي بالمغرب، وعلى ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في تمام السادسة مساء.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التواجد كرئيس لبعثة الفريق خلال مباراة السوبر الأفريقي بشكل رسمي.

كأس السوبر الأفريقي

وكان نادي الرجاء المغربي طلب تأجيل اللقاء بسبب ظروف الطيران ولكن تم رفض هذا المقترح من جانب الاتحاد الأفريقي.

ملف طبي شامل للاعبي الأهلي استعدادًا للسوبر الإفريقي ومونديال الأندية ‏

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتهاء‏ من تجهيز الملف الطبي الشامل للاعبي الأهلي استعدادا لبطولتي كأس السوبر الإفريقي المقرر ‏اقامتها يوم 22 ديسمبر الجاري والتي يلعب فيها الفريق أمام الرجاء المغربي بطل ‏الكونفدرالية، وكأس العالم للأندية الذي سيقام في فبراير المقبل.‏

وقال أبوعبلة إن جميع التحاليل والفحوصات الطبية للاعبي الأهلي الخاصة بالقلب والتنفس ‏والصدر وجميع التحاليل المطلوبة في الملف الطبي الشامل جاءت سليمة لجميع اللاعبين.‏

ويستعد الأهلي لمباراة الرجاء المغربي حيث يخوض تدريباته على ملعب التتش والتي تشتمل ‏على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏