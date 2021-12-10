/665303/المطور-العقاري-محمد-صلاح-الدولة-بدأت-خطوات-إيجابية-في-ملف-تصدير-العقار

قال المطور العقاري، محمد صلاح:” لاشك إن العميل أصبح لديه وعي بمفهوم الوحدات العقارية الذكية والمستدامة، فأكثر من 60% من الشعب هم من فئة الشباب الذين لديهم فهم بالتكنولوجيا، ومفهوم المنزل الذكي هو إدارة المنازل بالاعتماد تعلى التكنولوجيا، حيث أن الوحدات العقارية الذكية تدار باستخدام الطاقة وبالتالي يوفر في استهلاكها وتوقيت استخدامها، ويتطور لكل عناصر المدينة، حيث أن تنفيذ الدولة للبنية التحتية في المدن الجديدة يدعم التوجه لتنفيذ المشروعات والمنازل الذكية.

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المطور العقاري: تصدير العقار يعني التنافس مع كل الأسواق التي تستهدف الأجانب

ولفت المطور العقاري، محمد صلاح، إلى أن تصدير العقار يعني التنافس مع كل الأسواق التي تستهدف الأجانب، ويساهم المنزل الذكي في المنافسة وفي نفس الوقت يوفر على صاحبه مصاريف الإدارة والصيانة وهو ما يرفع من حجم المنافسة مع الأسواق المحيطة.

المطور العقاري محمد صلاح: عودة السياحة تساعد على تصدير العقار

وأشار الخبير العقاري، محمد صلاح، إلى أن عودة السياحة تساعد على تصدير العقار، كما إن مصر بدأت خطوات جيدة في ملف تصدير العقار، ومع بدء إجراءات منح الجنسية مقابل الحصول على العقار فكلها عوامل تساعد في ملف تصدير العقار، مع ضرورة تسليم الوحدات كاملة التشطيب لأن هذا اصبح طلب العميل الأجنبي العميل المصرى أيضا.