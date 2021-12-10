/665305/شيرين-عبد-الوهاب-عن-أزمة-طلاقها-أنا-جامدة-متخافوش-عليا

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو جديد للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تعلق فيه على أزمة انفصالها من الفنان حسام حبيب وتطمئن جمهورها عليها.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها بعد أزمة انفصالها.

شيرين تطمئن جمهورها

ظهرت شيرين في الفيديو وهي توجه رسالة لجمهورها قائلة: "أنا جامدة ومتخافوش عليا، أنا جامدة بيكم وبحبكم ليا، يا عمري يا حياتي بموت فيكم، بحبكم أوي، أنتم كل حاجة ليا في الدنيا دي، أنا عندي أمي وبناتي وأنتم، ربنا يخليكوا ليا".

شيرين عبد الوهاب تصدر بيانًا يؤكد انفصالها ويكشف حقيقة وجود خلافات مع طليقها

هذا وقد أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا أعلنت خلاله انفصالها عن الفنان حسام حبيب، تأكيدًا للأنباء المتداولة أمس بشأن هذا الأمر.

قالت شيرين في البيان إنها انفصلت رسميًا عن الفنان حسام حبيب، وأهابت الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدةً أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب تنفي وجود خلافات بينها وبين حسام حبيب

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، موضحة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

تسريب تسجيل صوتي لشيرين عبد الوهاب تروي فيه تفاصيل انفصالها

كانت أجرت الإعلامية نضال الأحمدية، لقاءً مسجلا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب تم نشره على موقع "الجرس" اللبناني

وقالت شيرين خلال الحوار: "أنا حاليًا ببني شيرين جديدة.. وأنا بقوى مش بضعف، والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى.

وتوجهت شيرين عبد الوهاب بالشكر إلى نضال، قائلة: "بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي.. الطبيب النفسي زي النسا زي الباطنة زي الجلدية، على فكرة اللي مش بيعترف أنه محتاج دكتور نفسي بيكون جاهل ومش فاهم مقداره إيه في الدنيا لأن الإنسان بيتأثر لازم حد يلجمه زي الحصان، وأنا عندي دكاترة مش دكتور وعندي دكتور مصري وحلو جدًا".