/665306/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمباراة-تونس-وعمان

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب منتخب تونس أمام عمان، في أولى مباريات دور الثمانية، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء.

وينتظر الفائز من هذه المباراة، الصاعد من لقاء الأردن ومصر، والذي سوف يقام غداً السبت.

وفيما يلي تشكيل تونس الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: محمد دراجر، بلال العيفة، ياسين مرياح، محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: غيلان الشعلالي، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري

خط الهجوم: يوسف المساكني، نعيم السليتي، سيف الدين الجزيري

أما تشكيل عمان للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: أحمد الكعبي، جمعة الحبسي، أحمد الخميسي، محمود المشيرفي

خط الوسط: أرشد العلوي، حارب السعدي، عبد الله فواز، صلاح اليحيائي

خط الهجوم: خالد الهاجري، المنذر العلوي

تعرف على لائحة كأس العرب في أدوار خروج المغلوب.. تفاصيل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، عن اللوائح الخاصة بمباريات الدور ربع النهائي والإقصائية.

وأكد اللجنة المنظمة أن في حال إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي، سيتم اللجوء لوقت غضافي لمدة شوطين، مدة كل شوط 15 دقيقة.

كما أكدت أنه في حال استمرار التعادل سيتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية لمعرفة الفائز بالمباراة.

تعرف على مباريات كأس العرب اليوم الجمعة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021.

وتأهلت 8 منتخبات لدور الثمانية، ويسعى الجميع للفوز باللقب العربي الغالي.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة عمان مساء اليوم، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء، وتذاع عبر قنوات بين سبورت المفتوحة، وتلعب المباراة على ملعب المدينة التعليمية.

ونجح منتخب تونس أن يتأهل لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثانية وصعد معه الإمارات.

وعلى الجانب الآخر تلعب قطر مستضيفة البطولة المباراة الثانية في مباريات الدور ربع النهائي أمام الإمارات.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء، وتبث عبر قنوات بين سبورت المفتوحة، وتقام على ملعب استاد البيت.

يذكر أن الفائز ببطولة كأس العرب سوف يحصل على مبلغ 5 مليون دولار، ووصيف البطولة سيحصل على 3 مليون دولار.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي يوم السبت بمباريات قوية وهامة، وتبدأ بمصر والأردن والختام بمباراة الجزائر والمغرب.