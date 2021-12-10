الأوقاف تطلق مسابقة الأسرة القرآنية.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

وأوضحت الوزارة، شروط المسابقة وهى حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة "الأب والأم والأبناء" للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه.
ويتم تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابع لها الأسرة، ويجرى الاختبار التمهيدى بالمديريات الإقليمية، وتتم التصفية النهائية بديوان عام الوزارة، كما يتم امتحان أفراد الأسرة كل فرد على حدة، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة.
فى حالة تساوى أسرتين فى الدرجات تقدَّم الأسرة التى يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التى يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم فى الترتيب الكلى.
وفيما يلى جوائز المسابقة:-
100 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الأول بشرط حصول الأسرة على متوسط درجات 80% فى الامتحان المركزى بديوان عام الوزارة.
75 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثانى بشرط حصول الأسرة على 75% فى الامتحان المركزى بديوان عام الوزارة.
50 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثالث بشرط حصول الأسرة على 70% فى الامتحان المركزى بديوان عام الوزارة.
25 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثانى بشرط حصول الأسرة على 65% فى الامتحان المركزى بديوان عام الوزارة.
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