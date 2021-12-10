وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تنظم ندوة للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء

جدة - نرمين السيد - نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عدد من الندوات بقرية العضايمة بمدينة إسنا، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة الأقصر، للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لزيادة الوعى بهذه القضية. وأوضحت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الندوات تستهدف التوعية بأهمية التصدى لجميع أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة، والتعريف بالتشريعات الدينية التى تحفظ حقوق المرأة، وذلك بهدف رفع الوعى وخلق رأى عام مساند لمناهضة جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة وتمكين النساء والفتيات فى المجتمع والوقوف ضد الأفكار المهمشة لهن وضد التنمر بحقهن. وأضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الحملة تتم بالشراكة مع التربية والتعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعى والهيئة العامة للاستعلامات والتأمين الصحى الشامل ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، لافتة إلى أن الحملة تتم بمتابعة من السكرتير العام للمحافظة محمد عبد الفتاح آدم والسكرتير المساعد للمحافظة هدى المغربى، مشيرة إلى أن فعاليات الحملة مستمرة حتى 20 ديسمبر الجارى بعنوان جبر الخواطر وعدم التنمر ضد العاملة البسيطة وذوى الهمم ومن تخطت سن الزواج.

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