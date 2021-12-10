مش هخاف.. أغنية من الشرطة المصرية لـ «قادرون باختلاف» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصرى الإفريقى للإعاقات الذهنية، إن هدف احتفالية قادرون باختلاف فى نسختها الثالثة، هو استعراض مكاسب ذوى الهمم، بعد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركته فى الفعاليات، وإصداره قرارات تصب فى صلح أصحاب الهمم، بالإضافة إلى استجابته لمطالهم.

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