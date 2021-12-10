بعد رحلة الأقصر.. مصر للطيران للطفلة بسملة وأبطال قادرون: أحلامكم أوامر

جدة - نرمين السيد - نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلة ترفيهية إلى مدينة الأقصر لأطفال مبادرة "قادرون باختلاف" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتشجيع الشباب والأطفال المصريين من ذوى الهمم.





صرح بذلك الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف أبوالعينين " أنه فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى، تشارك مصر للطيران عبر تاريخها الممتد فى دعم ورعاية كافة المبادرات وبرامج المسئولية المجتمعية فى مختلف المجالات العلمية والرياضية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لخدمة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة للتخفيف عنهم وتذليل كافة المعوقات والتحديات التى تواجههم، وتحقيق أحلامهم فى مستقبل أفضل للقيام بدور فى خدمة وطنهم، ويسعدنا دائما خدمتهم على متن رحلات الناقل الوطنى مصر للطيران من خلال فرق عمل مدربة لتسهيل إجراءات سفرهم".

واستقبل اليوم الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ولفيف من قيادات مصر للطيران الطفلة بسملة، وعدد من أطفال ذوى الهمم ومرافقيهم بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، وقام بالترحيب بهم واستضافهم باستراحات مصر للطيران وتوزيع الهدايا التذكارية، وإنهاء إجراءات سفرهم على رحلة مصر للطيران رقم MS62 المتجهة إلى مدينة الأقصر، لتحقيق أمنياتهم فى خوض تجربة السفر وتنظيم برنامج ترفيهى، من خلال قطاع مصر للطيران للسياحة "الكرنك" لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة، مثل معبدى الأقصر والكرنك وطريق الكباش.

ويأتى تنظيم مصر للطيران لرحلة الأقصر اليوم، تجربة سفر فعلية بمختلف مراحلها عقب استقبال أكاديمية مصر للطيران للتدريب أمس لعدد من أطفال ذوى الهمم، لعمل جولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى، التى قاموا بعمل محاكاة لرحلة سفر عليها.

وأعرب الأطفال وذويهم عن سعادتهم بهذه التجربة واستضافة وزارة الطيران المدنى ومصر للطيران.

يذكر أن مصر للطيران قررت اعتبارا من شهر أغسطس الماضى، منح 20 % تخفيض لذوى الهمم و10 % لمرافقيهم من أقارب الدرجة الأولى، على أسعار جميع تذاكر مصر للطيران، بالإضافة إلى منحهم 500 ميل إضافى، عند انضمامهم لبرنامج المسافر الدائم Egyptair Plus، من منطلق مسئوليتها المجتمعية التى تضعها الشركة الوطنية فى مقدمة أولوياتها.