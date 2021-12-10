بيطرى الأقصر: الكشف على 3409 رؤوس ماشية ضمن قافلة بقرى إسنا

وأضاف فتحى - فى تصريح، اليوم الجمعة - أنه تم إجراء الفحص بالسونار وعلاج تناسلى لـ541 حالة، والكشف وتقديم العلاج الباطنى والتهاب الضرع لـ677 حالة، وعلاج طفليات داخلية وخارجية لعدد 1232 حالة، وإجراء عمليات جراحية لعدد 107 حالات، وعلاجات وتحصينات غير سيادية ضد الالتهاب الرئوى والكلوسترديوم لعدد 846 حالة، وفحص وتقييم طلائق لعدد 6 حالات، مشيرًا إلى أن القافلة نجحت فى تقديم جميع الخدمات البيطرية للمواطنين مجانًا.
وأشار إلى أنه تم تنظيم القافلة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن مبادرة حياة كريمة، وخرجت بإشراف معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وضمت الدكتور نادر رشاد مسئول القافلة من المعهد، وشارك فيها مدير عام الطب البيطرى الدكتور فتحى شلبى، ونائب رئيس مدينة إسنا عبد الرحيم طايع، ورئيس قرية النمسا محمد العشرى.
وكان المحافظ المستشار مصطفى ألهم، وجه بتسهيل أعمال القافلة على مستوى جميع مدن المحافظة، لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع دخول أى أمراض وبائية.
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