الرقابة الإدارية تطلق نسختان إنجليزية وفرنسية من موقعها على الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه تم تغيير استراتيجية الهيئة الإعلامية بأن تصبح مناصاتها الإعلامية بوابة للمهتمين بقضايا الفساد على مستوى العالم من خلال إتاحة استراتيجيات مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية فى مجال منع ومكافحة الفساد وأيضا مؤشرات قياس وإدراك الفساد والتوعية المجتمعية.

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