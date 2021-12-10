/665307/كارلوس-كيروش-يعلن-غيابات-مصر-أمام-الأردن-بـ-كأس-العرب

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن أخبار غير سعيدة للجماهير المصرية بشأن الغيابات عن مباراة الأردن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلعب مصر غداً السبت أمام الأردن في تمام الخامسة مساء، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتحدث كارلوس كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأردن، أن أحمد حجازي سوف يغيب عن المباراة القادمة، ومن الممكن أن يتواجد في الأدوار القادمة حال التأهل.

وتابع “أيمن أشرف سوف يغيب عن مباراة الأردن وباقي مشوار الفراعنة في البطولة وذلك بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة”.

واختتم “محمد مجدي أفشة في تحسن جدي، ولكن لا اريد المجازفة به خلال المباراة، واريد أن يشارك وهو سليم بنسبه 100 %”.

كأس العرب: غيابات بالجملة لمنتخب مصر أمام الأردن.. تعرف عليها

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن ببطولة كأس العرب، مساء السبت القادم، في دور الـ 8.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، في تمام الخامسة مساء السبت القادم.

وسوف يدخل منتخب مصر هذه المباراة بالعديد من الغيابات، ويأتي على رأسهم أكرم توفيق، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.

كأس العرب: تعرف على موعد مباراة مصر والأردن

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

وتلعب مصر أمام الأردن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام مباراة مصر والأردن السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، بينما تلعب الجزائر أمام المغرب في نفس اليوم في تمام التاسعة مساء.

وتقام بماراة الجزائر والمغرب على ملعب ستاد الثمامة.