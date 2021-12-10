/665313/بوسي-شلبي-تؤدي-مناسك-العمرة-عن-ثلاثة-فنانين-رحلوا-أبرزهم-دلال-عبد-العزيز

استغلت الإعلامية بوسي شلبي، تواجدها في المملكة العربية السعودية للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر في دورته الأولى المقام هناك، وأدت مناسك العمرة لزوجها الراحل محمود عبد العزيز والراحلتان رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز.

دوت الخليج يرصد تأدية بوسي شلبي مناسك العمرة لثلاثة فنانين راحلين.

بوسي شلبي بالحرم المكي

وشاركت بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» فيديو وصورًا أثناء تأديتها العمرة، وظهرت بعبائه سوداء وعلقت قائلة: "إن شاء الله ربنا يتقبل 3 عمرات لـ محمود ورجاء ودلال.. ربنا يرحمهم".

بوسي شلبي وإلهام شاهين يتألقان بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

على الصعيد الآخر، شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها إطلالات نجوم الفن أثناء حضورهم حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان، والذي يعد أول مهرجان سينمائي يقام في المملكة العربية السعودية.

نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنان ماجد المصري وزوجته التي تألقت بفستان باللون الأسود.

من جانبه أعربت الإعلامية بوسي شلبي مؤخرًا عن شعورها المميت بالوحدة، حيث أنها ليس لديها أسرة فهي تعيش الحياة وحيدة، مشيرة إلى أن وحدتها هذه هي التي تدفعها إلى العمل المستمر حتى لا تقدم عن الانتحار.

بوسي شلبي تقدم على الانتحار بسبب الوحدة

قالت بوسي شلبي خلال لقائها مع برنامج «Et بالعربي»: "حياتي كلها للشغل، لو قعدت من غير شغل هنتحر.. أنا معنديش حاجة لا أولاد ولا زوج ولا أم ولا عيلة، قاعدة بطولي، وطاقتي كلها للشغل، وبعشق شغلي، بخدر نفسي من أني أنسى الزعل اللي في حياتي بأني أشتغل".

وتابعت: "ودايمًا بقول ميغركوش الوجه اللي بيتصدر للسوشيال ميديا ولا الإعلام، لأن ده بيقى شغلنا، لكن اللي جوانا حاجة تانية خالص.. بعتبر نفسي زي أبلة فاهيتا عروسة بلا روح، زي ما هي بتلبس الشخصية، وهي مش بني آدمة وبتطلع تعمل شو، أنا كمان بعمل كدة، حياتي الخاصة جواها وجع، وبداويها بالشغل الكتير".

وانطلق مساء الإثنين الماضي، فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الافتتاحية والتي ستقام حتى 15 ديسمبر الجاري على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، في احتفالية منتظرة تمتد على مدى عشرة أيام.

أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وسيعرض المهرجان 138 فيلما من 67 بلدا بـــ 34 لغة من إنتاج مجموعة من المواهب الجديدة والناشئة على حد سواء، حيث سنستضيف 25 فيلمًا من العروض الأولية العالمية ، 48 عرضًا أوليًا عربيًا و 17 عرضًا أوليًا من دول الخليج.

وقد تم اختيار الفيلم الموسيقى "سيرنو" للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جو رايت ليكون في افتتاح المهرجان، وهو دراما عاطفية من تأليف إيريكا شميدت، مقتبسة عن مسرحية غنائية قامت بتأليفها عام 2018 تحمل الاسم نفسه. يعيد الفيلم تقديم هذه القصة الكلاسيكية الرائعة بمشاركة نجم مسلسل "صراع العروش" الحاصل على 4 جوائز إيمي بيتر دينكلاج، وهايلي بينيت، كيلفن هاريسون جونيور، بين ميندلسون وآخرون.