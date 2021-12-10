«العنف أنماطه ودوافعه» ندوة افتراضية للجنة البحث العلمى بالقومى للمرأة

جدة - نرمين السيد - نظمت لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة نادية زخارى عضوة المجلس ومقررة اللجنة، ندوة افتراضية بعنوان "العنف أنماطه ودوافعه وسبل مواجهته"، وذلك فى إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس والدكتورة نور الجندى المقرر المناوب للجنة وأعضاء وعضوات اللجنة وبمشاركة كل من فرعى المجلس بمحافظة المنصورة وأسيوط.





تهدف الندوة التعريف بجميع أشكال العنف ودوافعه وسبل مواجهته وآليات مساعدة السيدات اللاتى يتعرضن للعنف.

واستعرضت الدكتورة نادية زخارى، تعريف العنف ضد المرأة وأسبابه وأنواعه وسبل مواجهته.

وبدأت الدكتورة دينا شكرى عضو لجنة البحث العلمى وأستاذ الطب الشرعى بالقصر العينى جامعة القاهرة، بتقديم عرض لآليات مساعدة السيدات لمواجهة العنف ومن أهم هذه الآليات "وحدات المرأة الآمنة بالجامعات المصرية"، وتم شرح طبيعة عمل الوحدات ونشأتها وآليات المساعدة المقدمة منها للسيدات اللاتى يتعرضن للعنف مثل التأهيل النفسى والسلوكى والعلاج الطبى والدعم القانونى والمجتمعى والفحص الطبى الشرعى مع التأكيد على سرية بياناتهن فى تلك الوحدات، كما أشارت إلى قانون العقوبات المصرى للتحرش والاعتداء الجنسى.

وعرضت الدكتورة هبة عابدين عضو لجنة البحث العلمى وأستاذ الإعلام بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، دوافع العنف الأسرى والمجتمعى وكيفية مواجهته، مشيرة إلى أن هناك أسباب كثيرة للعنف المجتمعى أو الأسرى منها دوافع ذاتية ترجع للتنشئة واسلوب التربية أو دوافع اقتصادية أو دوافع اجتماعية تتمثل فى العادات والتقاليد.

وأشار الدكتور جمال أبو زيد عضو لجنة البحث العلمى ومدير المجلس الوطنى للتدريب والإنماء البشرى مصطلح العنف الأسرى، إلى أن العنف الأسرى اصطلاحًا يُعّرف بأنّه إلحاق الأذى بين أفراد الأسرة الواحدة، كعنف الزوج ضد زوجته، وعُنف الزوجه ضد زوجها، وعنف أحد الوالدين أو كلاهما اتجاه الأولاد، أو عنف الأولاد اتجاه والديهم، ويشمل هذا الأذى الاعتداء الجسدى، أو النفسى، أو التهديد، أوالإهمال، أو سلب الحقوق من أصحابها، كما أكد على ضرورة احترام المرأة وإعطائها حقوقها لأنها تمثل جزء مهم فى بناء المجتمع.